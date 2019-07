Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - DEUTZ: Übertreibung? Aktienanalyse DEUTZ (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF)-Aktionäre haben zuletzt herbe Verluste eingefahren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. Binnen weniger Tage seien die Papiere des Motorenherstellers um mehr als 25 Prozent eingeknickt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...