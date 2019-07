Alle Stahlaktien waren gestern die Verlierer, weil ein Broker die Gewinnschätzungen reduzierte. Das Übliche: Nach über 50 % Kursverlust, teilweise über 60 % gegenüber den Topnotierungen, machen solche Prognosen keinen Sinn. Ihre Dauer gilt für ein paar Wochen, weil Stahl stets als besonders zyklischer Sektor am Ende übertreibt. Sowohl in der Hausse nach oben, wie in einer Konjunkturschwäche nach unten. Wer diese Situation richtig auslotet, kauft sich eine glatte 50-%-Chance für einen Zeitraum von etwa 18 Monaten. Keine Eile, aber genau hinschauen. Salzgitter und Klöckner sind am deutschen Markt dafür die besten Titel.



