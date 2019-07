Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ericsson auf "Overweight" mit einem Kursziel von 104 schwedische Kronen belassen. Der Netzwerkausrüster habe die Konsensschätzungen für das zweite Geschäftsquartal zwar verfehlt, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings falle der Kursrutsch der Ericsson-Aktie in der Folge zu drastisch aus. Deshpande spricht sich dafür aus, die Aktie in dieser Schwächephase zu kaufen./niw/kro Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2019 / 10:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2019 / 12:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-07-18/10:53

ISIN: SE0000108656