Die allgemeine Kursschwäche klassischer Industrietitel hat am Donnerstag auch die Aktien von Thyssenkrupp erfasst. Sie verloren 1,3 Prozent auf 11,30 Euro. Der Druck könnte sich noch erhöhen, sollten sie unter das Tief von Anfang Juni bei 11,03 Euro fallen. Denn das wäre der niedrigste Stand seit fast 16 Jahren. Salzgitter verloren 3,7 Prozent und Klöckner & Co 2,4 Prozent.

Analyst David Varga von der Privatbank Metzler riet in einer Studie von den Aktien von Stahlherstellern ab: "Wir meiden die Aktien der Produzenten und warten auf Anzeichen einer Besserung", schrieb er. Bei Thyssenkrupp und dem Stahlhändler Klöckner & Co stünden heftige Gewinnwarnungen bevor. Salzgitter habe dagegen noch Chancen auf das Erreichen der Jahresziele. Er präferiere dennoch Aktien von Klöckner & Co, denn diese handelten mit einem Abschlag von 50 Prozent auf den Wert ihrer Lagerbestände./bek/mis

ISIN DE0007500001 DE0006202005 DE000KC01000

