Wie gestern Abend bekannt wurde, hat der angeschlagene US-Großkonzern General Electric (GE) (WKN: 851144) Teile seines Solar-Business an den weltweit größten Vermögensverwalter BlackRock veräußert. So werde ein Fonds von BlackRock nach Abschluss des Deals 80% der Anteile an Distributed Solar Development halten, einer neuen - aus GE Solar heraus gegründeten - Firma. Finanzielle Details zu diesem Deal wurden dabei leider nicht genannt.

Mit dem Verkauf von Teilen des Solargeschäfts setzt der neue CEO Larry Culp seine Mission der Rettung des Konzerns weiter fort. In einem ersten Schritt hat er dabei die drei Geschäftsfelder Aviation (Luftfahrt) sowie Gas- und Windkraft (Gas Power, Wind Energy) als zukunftsträchtige Märkte für das Unternehmen definiert. Auf diese drei Geschäftsfelder möchte er sich daher konzentrieren und alles andere als, quasi überflüssigen, Ballast abwerfen.

