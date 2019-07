Gold-(Turbo)-Calls mit 132% Chance

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyEdelmetall" veröffentlichten Analyse könnte der Goldpreis (ISIN: XC0009655157) nun wieder über Aufwärtspotenzial verfügen. Hier die Analyse:

"Rückblick: Den steilen Anstieg seit Anfang Juni korrigierte der Goldpreis nach dem Erreichen der Kursbarriere bei 1.433 USD in einem Konsolidierungsmuster in Form eines symmetrischen Dreiecks. Dabei wurden Angriffe der Bären auf die Unterstützung bei 1.393 USD ebenso verhindert, wie Ausbruchsversuche der Käuferseite. Zuletzt konnte sich der Goldpreis allerdings vom wichtigen Support bei 1.393 USD lösen und an die Oberseite der Korrekturformation ansteigen.

Ausblick: Aktuell deutet sich ein Ausbruchsversuch der Bullen über die 1.433 USD-Marke an. Aufgrund der Struktur des Anstiegs seit der vergangenen Woche, wäre ein solcher Ausbruch bei einem Überwinden der 1.440 USD-Marke bestätigt. In der Folge könnte der Goldpreis bis 1.465 USD und darüber bis 1.487 USD klettern. Nachdem das Dreieck jedoch noch nicht verlassen wurde, kann es auch jederzeit zu einer Topbildungsphase kommen. Abgaben unter 1.400 USD wären ein erstes Warnsignal. Unterhalb von 1.393 USD wäre dann mit einer Verkaufswelle bis 1.366 USD und darunter bis 1.346 USD zu rechnen."

Gelingt dem Goldpreis der Sprung über die Marke von 1.433 USD, um danach auf 1.465 USD zuzulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 1.430 USD

Der SG-Call-Optionsschein auf eine Feinunze Gold mit Basispreis bei 1.430 USD, Bewertungstag 6.9.19, BV 0,1, ISIN: DE000SR2U2J1, wurde beim Goldpreis von 1.419,50 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,124 USD mit 2,41 - 2,42 Euro gehandelt.

Wenn der Goldpreis in spätestens einem Monat auf 1.465 USD ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 3,78 Euro (+56 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.388,4611 USD

Der BNP-Open End Turbo-Call auf Gold mit Basispreis und KO-Marke bei 1.388,4611 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PZ9KTE3, wurde beim Goldpreis von 1.419,50 USD mit 2,92 - 2,93 Euro quotiert.

Bei einem Goldpreisanstieg auf 1.465 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Goldpreis nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 6,80 Euro (+132 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Gold oder von Hebelprodukten auf Gold dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de