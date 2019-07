Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries gab gestern deutlich um 6 Basispunkte auf 2,06% nach, so die Analysten von Postbank Research.Als treibende Kräfte hätten sich dabei die schwachen Daten vom US-Immobilienmarkt sowie die sinkenden Kurse an den Aktienbörsen erwiesen. Am deutschen Kapitalmarkt hätten die Renditen per Saldo leicht nachgegeben. 2-, 5- bzw. 10-jährige Bundesanleihen hätten zum Handelsschluss bei -0,75%, -0,66% bzw. -0,29% rentiert. (18.07.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...