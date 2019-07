Der elektrisch angetriebene Audi e-tron GT wird ab Ende 2020 zusammen mit dem Verbrenner-Supersportwagen Audi R8 in der Produktion von Audi Sport in den Böllinger Höfen bei Neckarsulm gefertigt. Derzeit werden in der R8-Produktion die baulichen Voraussetzungen für die Integration des E-Sportwagens geschaffen. Es entstehen zwei neue Leichtbauhallen, die für die Logistik des zusätzlichen Modells benötigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...