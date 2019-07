LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit: Anlegen mit nachhaltigem und autonomem Antrieb DGAP-News: LBBW Asset Management / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit: Anlegen mit nachhaltigem und autonomem Antrieb 18.07.2019 / 11:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mischfonds sind bei Investoren beliebt, weil sich die Anleger bei diesen Fonds nicht selbst um ihre Investments kümmern müssen. Stattdessen passt der Fondsmanager je nach Marktlage und Einschätzung die Gewichtung von Aktien und Anleihen im Portfolio an. Beim LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit kombiniert die LBBW Asset Management dieses erfolgreiche Prinzip jetzt mit einem nachhaltigen Ansatz: Titel von Unternehmen oder Staaten mit kontroversen Geschäftsfeldern oder Geschäftspraktiken werden von Vorneherein ausgeschlossen. Der Fonds richtet sich damit an Anleger, die neben einer ausgewogenen Aktien- und Anleihenquote und einem aktiven Fondsmanagement auch Wert auf ökologische sowie soziale Gesichtspunkte legen. - LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit kombiniert die Vorteile eines Mischfonds mit einem Ansatz für nachhaltige Emittenten - Der Fonds verknüpft die Chancen der Aktienmärkte mit der höheren Stabilität der Rentenmärkte - Der Mischfonds folgt dem Ansatz, wonach Unternehmen und Emittenten, die auf ökologische und soziale Aspekte achten, langfristig erfolgreicher sein können "Mit dem LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit reagieren wir auf die gestiegene Nachfrage der Anleger nach nachhaltigen Investmentlösungen", sagt Steffen Merker, der den Fonds zusammen mit Christoph Groß managt. Wie das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) im Juni bekannt gab, ist das Volumen von Geldanlagen, die ökologische sowie soziale Kriterien beachten und auf eine verantwortungsvolle Unternehmensführung Wert legen, 2018 in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um 48 Milliarden auf insgesamt 219,1 Milliarden Euro gestiegen. Das ist ein Zuwachs von 28,2 Prozent. "Nachhaltige Investments sind längst kein Nischenthema mehr, sondern ein langfristiger Trend", betont Groß. Er führt die steigende Nachfrage unter anderem darauf zurück, dass der Kampf gegen den Klimawandel immer stärker in das Zentrum der Aufmerksamkeit rücke, insbesondere auch bei Investoren. Bislang gebe es aber nur vergleichsweise wenige Mischfonds mit einem nachhaltigen Ansatz. Mit dem LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit trägt die LBBW Asset Management dazu bei, diese Lücke zu schließen und ergänzt dadurch ihre Fonds-Produktfamilie für nachhaltigen Fonds. Ausschluss von kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken Der Fonds schließt Titel von Unternehmen oder Staaten, die gegen nachhaltige Grundsätze verstoßen, aus. Die Ausschlusskriterien des LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit gründen auf dem UN Global Compact - einem weltweiten Pakt. Unternehmen verpflichten sich darin, die Globalisierung und ihre eigene Geschäftstätigkeit sozialer und ökologischer zu gestalten - und zwar auf Basis von Prinzipien, die zur Förderung und zum Schutz der Menschen- und Arbeitsrechte sowie zum Umweltschutz beitragen. Ausgeschlossen sind im LBBW Multi Global plus Nachhaltigkeit unter anderem: - Unternehmen mit kontroversen Geschäftspraktiken, die zum Beispiel die Umwelt beschädigen oder Arbeitsrechte missachten - Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern, wie etwa Rüstung oder Tabak - Staaten, in denen es eine unzureichende Klimaschutzpolitik gibt oder in denen Menschenrechte verletzt werden. Die LBBW Asset Management arbeitet beim Auswahlverfahren für den Fonds mit ISS-oekom zusammen, einer der führenden Ratingagenturen für nachhaltige Investments. "Der strenge und transparente Ansatz macht den nachhaltigen Investmentansatz für die Anleger nachvollziehbar", erklärt Groß. Stabilität durch eine breite Streuung über verschiedene Anlageklassen "Über den nachhaltigen Ansatz hinaus verfolgen wir beim LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit eine - für einen Mischfonds typische - flexible und ausgewogene Anlagestrategie mit einer breiten Streuung über sorgfältig ausgewählte Einzeltitel unterschiedlicher Anlageklassen. Ziel ist es, die Chancen der Aktienmärkte mit der höhen Stabilität der Rentenmärkte zu kombinieren", so Groß. Bei der Aktienauswahl, deren Anteil je nach Marktlage 0 bis 50 Prozent betragen kann, bevorzugt Merker aktuell europäische Unternehmen mit einem positiven Beitrag auf die nachhaltige Entwicklung (zum Beispiel anhand der Agenda 2030 der UN Sustainable Development Goals), die von einem strukturellen Wachstumstrend profitieren und eine stabile Geschäftsentwicklung aufweisen. Auf der Rentenseite, die im Fonds bis zu 100 Prozent ausmachen kann, richtet sich der Fokus in der aktuellen Marktphase auf globale Pfandbriefe, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit überwiegend guter bis sehr guter Bonität. "Ein nachhaltiger Mischfonds macht nicht nur Sinn, wenn man seiner Verantwortung für die Umwelt und die Menschheit gerecht werden will. Wir folgen damit zugleich dem Ansatz, nach den Unternehmen, die ökologische und soziale Aspekte beachten, nachhaltig erfolgreich sind", sagt Merker. Für den Anleger gibt es somit die Aussicht auf eine doppelte Rendite - durch einen positiven Beitrag und die Chance auf stabile Renditen. Dass die beiden Fondsmanager Steffen Merker und Christoph Groß mit diesem Ansatz eines Mischfonds erfolgreich sind, haben sie mit dem LBBW Multi Global bewiesen. Wer Ende 1998 in den Fonds investiert hätte, der hätte das angelegte Kapital innerhalb von 20 Jahren mehr als verdoppelt. Im Juni dieses Jahres erfolgte im LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit ein Strategiewechsel, mit dem ab sofort Nachhaltigkeitskriterien, analog den Fonds LBBW Nachhaltigkeit Aktien und LBBW Nachhaltigkeit Renten berücksichtigt werden. LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit ISIN: DE000A2DHTQ9 WKN: A2DHTQ Verwaltungsvergütung: 1,250 % p.a. Ausgabeaufschlag: 3,50 % aktuell Kostenpauschale: 0,13 % Gesamtkostenquote: 1,47 % Aufgelegt am: 15. Juni 2018 Geschäftsjahr: 1. Februar bis 31. Januar Ertragsverwendung: Ausschüttung Fondswährung: EUR Weitere Informationen zum Fonds finden Sie im Internet unter www.LBBW-AM.de. Folgen Sie uns auf Twitter unter www.twitter.com/LBBW_AM und erfahren Sie mehr über uns und unsere Einschätzungen zu den Märkten. Kontakt Oliver Männel Leiter Marketing LBBW Asset Management Telefon: (+49) 711 22910 3100 E-Mail: oliver.maennel@lbbw-am.de Jörg Schüren Director Edelman Telefon: (+49) 221 82828 150 E-Mail: TeamLBBW@edelmanergo.com Disclaimer Diese Information dient nur Werbezwecken. Sie stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. Diese Information berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers, enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot und stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Diese Information wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Die vorliegende Information enthält unter anderem unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung zu Marktsituationen, Produkten und deren denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten, für deren Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen. Die enthaltenen Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt, dennoch übernehmen wir keine Gewähr für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Auch geben die Informationen nicht vor, vollständig oder umfassend zu sein. Sie beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies angekündigt oder publiziert oder der Empfänger auf andere Weise informiert wird. Allein verbindliche Grundlage für den Anteilerwerb der dargestellten Investmentvermögen sind die jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufs-prospekte, Jahres- bzw. Halbjahresberichte). Die Verkaufsunterlagen sind in deutscher Sprache kostenlos bei unseren Vertriebspartnern und der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Postfach 10 03 51, 70003 Stuttgart, E-Mail: info@LBBW-AM.de sowie unter http://www.LBBW-AM.de erhältlich. Um weitere Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition in das Investmentvermögen verbundenen Risiken zu erhalten, sollten potenzielle Anleger diese Unterlagen lesen. Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, dürfen Anteile der dargestellten Fonds nicht in allen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten, verkauft oder ausgeliefert sowie Informationen zu diesen Fonds nicht verbreitet oder veröffentlicht werden. Insbesondere dürfen Anteile der Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft/übertragen oder Informationen zu diesen Fonds entsprechend verbreitet oder veröffentlicht werden. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten. Die Investmentgesellschaft darf bei dem Fonds LBBW Income Strategie in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und deren Bundesländer mit mehr als 35% des Wertes des Sondervermögens anlegen. Für diese Information verantwortlich ist die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH. 18.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 843201 18.07.2019 AXC0131 2019-07-18/11:15