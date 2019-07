Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Werden Sie kostenlos Mitglied im ANLEGERCLUB der Börse Stuttgart: http://bit.ly/2M3O4P6 Die vorerst beendete Party an den US-Börsen sorgt auch am deutschen Aktienmarkt für Katerstimmung. Die Kurse sacken im frühen Handel über ein Prozent weg. Vor allem SAP gibt nach schwachen Zahlen nach. Der Druckmaschinenhersteller Heidelberger Druck hat nach einem schwachen ersten Geschäftsquartal seine Gewinnerwartung an das Gesamtjahr gesenkt. Bei Europas größtem Softwareanbieter SAP haben höhere Ausgaben für das Abfindungsprogramm den Gewinn im zweiten Quartal geschmälert. Der Online-Tierbedarfshändler Zooplus hat auch im zweiten Quartal viele neue Kunden gewonnen und den Umsatz gesteigert. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß