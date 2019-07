Wenn über Wirecard gesprochen wird, dann sind Superlativen nicht fern. In der Regel wird dieser Aktie ein starker Bonus gewährt, da in der Vergangenheit eine unglaubliche Rallye hingelegt wurde. Jetzt ist jedoch der Moment gekommen, die Dinge aus einer anderen Brille zu betrachten, nämlich mit dem Blick in die Zukunft. Hier sind sich die Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...