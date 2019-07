Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Netflix nach Zahlen zum zweiten Quartal von 450 auf 440 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Online-Videodienst habe insgesamt deutlich enttäuscht und mit Blick auf die neuen Bezahlabos die Erwartungen so stark verfehlt wie nie zuvor, schrieb Analyst Julian Mitchell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz hingegen habe sich im Rahmen der Prognosen bewegt und das operative Ergebnis (Ebit) habe sogar klar positiv überrascht./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2019 / 04:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-07-18/11:44

ISIN: US64110L1061