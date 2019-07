Wirecard: Neue Partnerschaft, Aktie am Scheideweg

Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) hat mit der Gebrauchtwagenplattform Auto1 einen ersten Partner aus den Beteiligungen des Tech-Investors Softbank (WKN: 891624 / ISIN: JP3436100006) gewonnen. Wirecard teilte am Donnerstag mit, dass die beiden Unternehmen strategisch zusammenarbeiten wollen und Finanzlösungen von Auto1 entwickeln.

Softbank an Auto1 beteiligt

Auto1 ist ein insbesondere auf Autohändler fokussierter Online-Gebrauchtwagenvermittler, der auch Kreditfinanzierung anbietet. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen über 540.000 Gebrauchtwagen vermittelt und so einen Umsatz von 2,9 Mrd. Euro erzielt. Softbank hatte 2018 knapp eine halbe Milliarde Euro in Auto1 investiert und beteiligte sich im laufenden Jahr per Wandelanleihen im Volumen von 900 Mio. Euro an Wirecard.

