Ich habe an dieser Stelle erst vor rund einem Monat auf die Aktie des Online-Auktionshauses eBay (WKN: 916529) hingewiesen. Aus meiner Sicht ist der Titel eine perfekte Aktie, wenn es tatsächlich zu einer Rezession kommen sollte. Da sich die Anzeichen für eine solche Rezession derzeit mehren, ist natürlich auch die Aktie noch interessanter geworden. Zumal der Konzern dann gestern Abend, anders als die lange gehypte Netflix, mit seinen vorgelegten Quartalszahlen zu überzeugen wusste.

Während Analysten und Anleger nämlich nur mit einem Quartalsumsatz von 2,68 Mrd. US-Dollar sowie einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,62 US-Dollar rechneten, konnte der Konzern einen Quartalsumsatz von 2,69 Mrd. US-Dollar sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,64 US-Dollar vermelden und somit die Umsatz- und Gewinnschätzungen leicht übertreffen. Etwas weniger schön war da schon der Ausblick auf das bereits laufende dritte Quartal.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz.

So kalkuliert der Vorstand um CEO Devin Wenig nämlich in Q3/2019 nur mit einem Quartalsumsatz zwischen 2,61 und 2,66 Mrd. US-Dollar und somit, im arithmetischen Mittel, also mit 2,635 Mrd. US-Dollar. Hier hatten Analysten eigentlich auf 2,68 Mrd. US-Dollar gehofft. Dafür zeigte sich das Management jedoch wenigstens beim bereinigten Gewinn je Aktie zuversichtlich und kalkuliert hier mit 0,62 bis 0,65 US-Dollar, was im arithmetischen Mittel (0,635 US-Dollar) leicht über den Analystenschätzungen von 0,63 US-Dollar liegt.

Geschäftsentwicklung nicht überragend, aber doch okay

Alles in allem genügten die vorgelegten, leicht besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen sowie der zumindest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...