In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung.



In dieser Ausgabe geht es um Netflix, SAP, Heidelberger Druck, Tesla, Varta und Nel. Netflix muss den ersten Kundenrückgang seit 2011 verkraften - zumindest in den USA. Aber auch das internationale Geschäft läuft schlechter als erwartet. Die Aktie kommt kräftig unter Druck. Ist die Wachstumsstory langsam vorbei oder handelt es sich nur um eine kleine Delle? Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die schwachen Zahlen von SAP, die noch schwächeren Zahlen von Heidelberger Druck, um die Höhenflüge der Aktien von Tesla und Varta und deren Hintergründe und um die Zukunft von Wasserstoff insgesamt und Nel im Besonderen.