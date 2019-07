Baden-Baden (ots) -



Das "SWR3 New Pop Festival" feiert in diesem Jahr vom 12. bis 14. September 2019 sein Jubiläum und legt dabei einen Schwerpunkt auf das Thema "Nachhaltigkeit". Die Vorbereitungen dazu haben bereits vor zwei Jahren begonnen. SWR3 Programmchef Thomas Jung betont die Beweggründe: "Wir möchten ein 'festival for future' - eine nachhaltige Initiative, um den Umweltgedanken auch zu den SWR3 New Pop Fans zu tragen. Ziel ist es, auch die Besucherinnen und Besucher für mehr Nachhaltigkeit, insbesondere auch bei großen Veranstaltungen, zu begeistern. Die Verantwortung, das New Pop Festival grün zu gestalten, liegt allerdings nicht allein bei SWR3. Das Festival wird erst durch die Stadt, die Partner, die Künstler sowie die Besucher nachhaltig. Sie alle können dazu beitragen, die Umweltbelastung zu minimieren. Dabei haben wir den Arbeitstitel 'goes green' bewusst gewählt: Wir machen uns mit dem 'SWR3 New Pop Festival' auf einen Weg, der in den nächsten Jahren fortgeschrieben werden soll."



Unterstützung der Hochschule Aalen



In den vergangenen zwei Jahren hat sich das SWR3 Team umfangreiche Gedanken über mögliche Veränderungen gemacht. Pünktlich zum Jubiläum werden die Neuerungen umgesetzt. Unterstützung hat sich SWR3 dabei unter anderem von Prof. Dr. Ulrich Holzbaur und seinem Team der Hochschule Aalen geholt. Prof. Dr. Holzbaur lehrt und forscht an der Hochschule Aalen zu den Themen Nachhaltige Entwicklung und Eventmanagement.



Umweltfreundliche Anreisemöglichkeiten zum "SWR3 New Pop Festival" Bereits bei der Anreise zum "SWR3 New Pop Festival" wird es 2019 Veränderungen und umweltfreundliche Optionen geben. So wird in diesem Jahr ein besonderes Bahnticket angeboten: für 25 Euro können Besucher aus ganz Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit der Regionalbahn zum "SWR3 New Pop Festival" an- und abreisen - unabhängig davon, ob sie Eintrittskarten für die einzelnen Konzerte haben oder ob sie einfach das besondere Flair des "SWR3 New Pop Festivals" und dessen zahlreiche kostenfreie Angebote genießen wollen. Neben den zur Verfügung stehenden öffentlichen Verkehrsmitteln und Shuttlebussen, die für Karteninhaber kostenfrei nutzbar sind, stehen auch in diesem Jahr wieder Parkhäuser außerhalb der Innenstadt zur Verfügung, die als Sammelpunkte für die Shuttlebusse dienen.



Maßnahmen zur Verringerung des CO2-Ausstoßes, klimafreundlicher Strom Auch innerhalb der Produktion wird es Veränderungen geben. Hierzu hat die Produktionsleitung bereits Monate im Voraus mit den Dienstleistern eine Planung erstellt, um unnötige Leerfahrten, lange Anlieferungswege und unkoordinierte Mehrfachfahrten zu vermeiden. Reporter werden mit E-Bikes ausgestattet. Für die Künstler-Shuttles stellt Mitveranstalter Audi beim Jubiläumsfestival ausschließlich vollständig elektrisch betriebene Fahrzeuge zur Verfügung. Der Stromverbrauch des "SWR3 New Pop Festivals" wird vollständig mithilfe von Wasserkraft gedeckt - ohne klimaschädliche CO2-Emissionen. Zusätzlich werden bei den Konzerten nahezu ausschließlich LED-Scheinwerfer eingesetzt.



Recycling, Müllvermeidung, nachhaltige Materialien Die Müllproduktion soll insgesamt möglichst geringgehalten werden. Bereits im Vorfeld sind Produktion und Dienstleister angehalten, potentiellen Verpackungsmüll zu vermeiden. Bei den eingesetzten Materialien wird das Team im Einzelfall abwägen, ob es umweltfreundlicher ist, Produkte aus Recycling-Materialien anzuschaffen oder bereits bestehende Gegenstände zu verwenden - wie beispielsweise PVC-Banner, die erst nach ihrer Lebensdauer der thermischen Verwertung zugeführt werden. Neue Banner werden ausschließlich aus recycelten und recycelbaren Materialien produziert. Für die Mülltrennung während des Festivals stehen gesonderte Mülltonnen zur Verfügung. Den entstandenen Biomüll können die Entsorgungsbetriebe Baden-Baden mithilfe einer speziellen Anlage in Aktivkohlefilter verwandeln. Auch der rote Teppich, mittlerweile fester Bestandteil des Festivals, wird umweltfreundlich recycelt und einem Wiederverwertungskreislauf zugeführt. Beim Catering sind die Dienstleister angehalten, Speisen möglichst ohne Verpackung anzubieten - soweit dies möglich ist. Das Essenangebot soll 2019 durch vegetarische und vegane Varianten ergänzt werden.



Ein Festival mit Tradition



Das "SWR3 New Pop Festival" findet bereits zum 25. Mal statt. Die Popwelle bringt jedes Jahr neue, angesagte Künstler aus dem In- und Ausland auf die Bühnen der Kurstadt Baden-Baden. Diese verwandelt sich während der Festivaltage in eine Musikmetropole, in der Fans den Stars hautnah begegnen können. Die Konzerte des "SWR3 New Pop Festivals" finden jeweils im Baden-Badener Festspielhaus, im Kurhaus sowie in den Räumlichkeiten des stilvollen Theaters statt. In diesen besonderen Locations verwandeln sich die Auftritte der Newcomer in ein außergewöhnliches Gesamterlebnis. Im Festspielhaus wird außerdem jedes Jahr die Musiksendung "SWR3 New Pop Festival - Das Special" aufgezeichnet. Auf dem Festival sind schon Künstler wie Amy Winehouse, Bruno Mars oder Ed Sheeran aufgetreten. Den "Pioneer of Pop"-Award haben unter anderem Weltstars wie Joe Cocker, Lionel Richie, Lenny Kravitz oder Anastacia erhalten.



Weitere Informationen unter: http://swr.li/swr3newpopfestivalgoesgreen, zum "SWR3 New Pop Festival" auf www.SWR3.de/presse und www.SWR3.de.



