Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air France-KLM von 10,60 auf 9,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das zweite Quartal der Fluggesellschaft dürfte zwar Verbesserungen beim Gewinn bringen, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zugleich dürften allerdings die Treibstoffkosten steigen. Zudem belasteten gestiegene Lohnkosten. In dem neuen Kursziel spiegele sich eine erhöhte Vorsicht wider./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2019 / 18:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2019-07-18/13:06

ISIN: FR0000031122