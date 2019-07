Die innovative Oral-B GENIUS X mit KI-Technologie hat von tausenden Putzstilen gelernt und ermöglicht Konsumenten ein optimiertes Putzerlebnis ganz im eigenen Stil.

Oral-B, der Innovationsführer für vernetzte Mundpflege, bringt seine erste Zahnbürste mit Künstlicher Intelligenz (KI) auf den Markt die Oral-B GENIUS X. Bei dem jüngsten Modell der GENIUS-Reihe trifft Intelligenz nun auf Erfahrung, denn das intelligente Zahnputzsystem hat von tausenden individuellen Putzstilen gelernt und ermöglicht dem Konsumenten so strahlende Putzergebnisse für einen rundum gesunden Mund ganz individuell und ohne die gelernten Zahnputztechniken über Bord werfen zu müssen.

Die neue Oral-B GENIUS X Die Zukunft des Zähneputzens

Mit Zahnärzten entwickelt, arbeitet sie mit einer nie dagewesenen Technologie: Sie verbindet das Wissen um tausende Putzvorgänge mit der Bewertung des individuellen Putzverhaltens, um Konsumenten darin zu unterstützen, bessere Putzresultate zu erzielen. Die KI-Technologie verfolgt den täglichen Putzstil und bietet personalisiertes Feedback über die Oral-B App zu den Bereichen im Mund, die zusätzliche Aufmerksamkeit erfordern. So wird der Konsument ganz einfach dazu angeleitet die richtige Putzdauer einzuhalten und mit dem richtigen Grad an Druck, überall und gründlich zu putzen unabhängig von der eigenen Putzroutine.

Oral-B GENIUS X Gelernt von tausenden Putzstilen

Neue gemeinsame Forschungen von Oral-B-Entwicklern und Zahnärzten haben gezeigt, dass Innovationen nur dann erfolgreich sind, wenn sie einfach und unkompliziert zu bedienen sind. Deshalb arbeitet die Oral-B GENIUS X mit KI-Technologie im Hintergrund für ein angenehmes Putzerlebnis. Das Neuartige an der Technologie: Der hinter der KI-Technologie stehende Algorithmus hat tausende individuelle Putzdurchgänge analysiert1 und daraus gelernt, verschiedene Putzstile zu erkennen und zu bewerten. Die KI-Technologie muss daher nicht mehr vom Konsumenten zu Hause lernen. Vielmehr hat der Algorithmus seinen Lernprozess bereits vor dem ersten Putzvorgang vollständig abgeschlossen. "Jeder Patient ist einzigartig, deshalb suchen wir nach Lösungen, die sich unterschiedlichen Bedürfnissen anpassen. Oral-B bietet dem Nutzer ein individuelles Putzerlebnis, ohne dass sie die Art und Weise ändern müssen, wie sie Zähne putzen. Das macht die Technologie zu einem echten Durchbruch", sagt Prof. Dr. Ralf Rössler, Dekan und Gründer der University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry in Luxemburg (DTMD).

Oral-B GENIUS X der ideale Begleiter im Alltag und auf Reisen

Auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten, lässt die neue Oral-B GENIUS X sich ganz einfach in die tägliche Zahnputzroutine einbinden. Ständig auf Achse? Kein Problem, denn die GENIUS X kommt mit einem schlanken und stylischen Reiseetui mit USB-Anschluss, das sowohl die Zahnbürste als auch das Smartphone gleichzeitig aufladen kann ideal für unterwegs. Aber auch im heimischen Badezimmer fungiert Oral-B GENIUS X als der Eyecatcher schlechthin: Neben der stylischen Farbvariante Roségold wird Oral-B GENIUS X zusätzlich im edlen Schwarz auf den Markt kommen. Mit einem komplett schwarzen Bürstenkopf ausgestattet, verteidigt Oral-B GENIUS X seine Vorreiterrolle auch in punkto Design und das buchstäblich von Kopf bis Fuß.

Mit dem Launch der Oral-B GENIUS X beginnt eine neue Ära, die die bisherige Lebenszeit der elektrischen Zahnbürsten noch weiter verlängern wird eine von vielen Bemühungen der Marke, sich für eine nachhaltige Zukunft einzusetzen. Für die GENIUS X ermöglicht Oral-B den Austausch der Batterie durch zertifizierte Service Center. Die professionelle Durchführung des Austausches durch die Service Center garantiert, dass die elektrischen Zahnbürsten wasserdicht bleiben. Doch das ist erst der Anfang, denn in Zukunft sollen weitere Modelle dem Beispiel der Oral-B GENIUS X folgen. Mehr Infos dazu gibt es demnächst auf der Oral-B Website.

Oral-B GENIUS X wird ab August 2019 zu einer UVP2 von 369,99 Euro im Handel erhältlich sein.

Über Procter Gamble

Procter Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führende Marken wie Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head Shoulders, Lenor, Olaz, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, WICK, und Whisper. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.

Mit ihrem letzten Sieg im Testlauf 11/2017 bei Stiftung Warentest sind elektrische Zahnbürsten von Oral-B mit rundem Bürstenkopf zum 10. Mal in Folge als Sieger bei Stiftung Warentest hervorgegangen. Die Oral-B GENIUS 9000 mit Positionserkennungs-Technologie ist mit der "Special Mention" des renommierten German Design Awards 2017 in der Kategorie "Excellent Product Design Bath" ausgezeichnet worden. Außerdem erzielte die Oral-B GENIUS beim Best Brand Award 2017 eine Platzierung unter den Top Ten in der Kategorie "Beste Produktmarke". Zudem wurde Oral-B GENIUS 9000 Roségold 2018 sowohl mit dem renommierten GLAMMY-Award der Zeitschrift Glamour als auch mit dem Prix de Beauté der Zeitschrift Cosmopolitan ausgezeichnet.

1Hierzu haben Nutzer aus Asien, Europa und den USA an einer Forschungsstudie von Oral-B teilgenommen und mit der neuen Oral-B GENIUS X geputzt. Aus der Kombination des mit Einverständnis der Probanden angefertigten Videomaterials der Putzvorgänge und den Ergebnissen der Putzsensoren in der Bürste wurde der Algorithmus entwickelt.

2 Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter Gamble keinen Einfluss.

