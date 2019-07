Wien (www.aktiencheck.de) - Der Einzelhandel in Russland zeigte im Mai Belebungstendenzen, so die Analysten von Raiffeisen Capital Managament in einer aktuellen Ausgabe von "em-report". Ersten Schätzungen zufolge hätten die Umsätze rund 1,4% über denen vom Mai 2018 gelegen. Nach rund sechs Jahren Stagnation hätten sich die Reallöhne im April um 3,1% gegenüber dem Vorjahr erhöht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...