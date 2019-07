Wien (www.aktiencheck.de) - Der Einzelhandel in Polen expandierte im Mai nicht mehr so stark wie im April (um rund 7% p.a. nach ca. 13% p.a.), zeigt sich aber weiterhin sehr robust, so die Analysten von Raiffeisen Capital Managament in einer aktuellen Ausgabe von em-report. Die Arbeitslosenrate sei erwartungsgemäß auf 5,4% gefallen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...