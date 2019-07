Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Insgesamt dürfte FMC uneinheitlich abgeschnitten haben, schrieb Analyst Hans Bostrom in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Einem robusten Wachstum aus eigener Kraft in wichtigen Regionen stünden höhere Investitionen gegenüber, die auf die Marge gedrückt haben dürften. Allgemein laste die Unsicherheit rund um die Änderungspläne im US-Gesundheitssystem auf den Aktien des Dialyse-Anbieters./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2019 / 04:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-07-18/13:37

ISIN: DE0005785802