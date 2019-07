Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Yara von 440 auf 460 norwegische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Virginie Boucher hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen nach dem besser als erwartet ausgefallen zweiten Quartal. Zudem seien die Preisaussichten positiver geworden./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2019 / 05:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2019-07-18/13:40

ISIN: NO0010208051