BERLIN (Dow Jones)--Das Energieunternehmen Innogy hat erneut einen Ideenwettbewerb zum Thema Elektromobilität ausgeschrieben. Die diesjährige Auflage widme sich dem Thema Mobilitätswende, erklärte die RWE-Tochter in Dortmund. Im Zentrum stehe die Frage, wie die smarte Ladeinfrastruktur der Zukunft aussehe. Die Ausschreibung richtet sich laut Innogy sowohl an Studierende als auch an andere Interessierte. Der Preis für den Wettbewerb 2019 ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert, Einsendeschluss ist der 25. Oktober 2019.

July 18, 2019 07:14 ET (11:14 GMT)

