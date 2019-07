Vorreiter wird zum ersten Unternehmen im Bereich Contract Lifecycle Management, dass eine Milliarde Dollar wert ist



Bellevue, Washington (ots/PRNewswire) - Icertis den Wert des Gesamtmarkts (Total Addressable Market, TAM) auf über 20 Milliarden US-Dollar, wobei der Bereich SaaS CLM mit einer jährliche Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate) von 31 Prozent wächst. "Das Wachstum bei der Akzeptanz von CLM wird vom digitalen Wandel vorangetrieben", sagte Igor Stenmark, Geschäftsführer von MGI Research. "Unternehmen lenken ihren Fokus wieder mehr auf Investitionen in Technologie und gehen weg von traditionellen ERP-/Finanz-Paketen hin zur Automatisierung und digitalen Neugestaltung von Schlüsselverfahren, wie das Vertragsmanagement. Unternehmen wie Icertis, die Vertragsmanagement für Unternehmen anbieten, sind sehr gut aufgestellt, um hier mitzumischen."



Icertis erreicht in Bewertungen durch Analysten (Contract Lifecycle Management für sämtliche Verträge, 1. Quartal 2019). In dieser umfangreichen Untersuchung von Forrester hat Icertis die höchste Punktzahl sämtlicher Anbieter in der Kategorie Current Offering und in der in Kategorie Customer References die höchste Punktzahl, die möglich ist, erhalten.



Die neuen Finanzmittel werden für Folgendes verwendet:



- Erhöhung der Investitionen in die branchenweit führende ICM-Plattform und immer mehr Stabilität für die vertikal aufgestellten Geschäftsanwendungen, die auf der Plattform aufbauen, damit Kunden ihren Umsatz steigern, die Kosten senken, für einen besseren Cash Flow sorgen, mit Risiken umgehen und die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben gewährleisten können. - Erweiterung des Icertis Blockchain Framework - AI Brave-Award für KI-Kapazitäten - Top-innovativer Zulieferer für Daimler weltweit - Top-Unternehmen als Arbeitgeber in Washington State



Weitere Informationen über Icertis erhalten Sie in unserer Pressemappe zur Series-E-Finanzierungsrunde.



Informationen zu Icertis



Icertis, die führende Plattform für Vertragsmanagement in der Cloud für Unternehmen, löst die schwierigsten Probleme des Vertragsmanagements auf der am einfachsten zu verwendenden Plattform. Mit Icertis können Unternehmen ihre geschäftlichen Abläufe beschleunigen, indem ihre Vertragsangelegenheiten schneller erledigt werden. Sie können sich besser gegen Risiken absichern, indem die Einhaltung von behördlichen und gesetzlichen Vorgaben gewährleistet wird, und sie sie können ihre geschäftlichen Beziehungen optimieren, indem sie ihre Umsätze maximieren und Kosten reduzieren. Die KI-unterstützte Icertis Contract Management (ICM-)Plattform wird von Unternehmen wie 3M, Airbus, Cognizant, Daimler, Microsoft und Sanofi zur Verwaltung von 5,7 Millionen Verträgen in mehr als 40 Sprachen und in über 90 Ländern verwendet.



Icertis Pressekontakt: Haley Flanagan Corporate Communications Manager CorpComm@icertis.com +1 425-869-7649



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/371539/picture1_Logo.jpg



OTS: Icertis newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122107 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122107.rss2