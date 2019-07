Die Behörde untersucht, ob Preisspekulationen die Ursache des Strommangels waren. Sollte sich der Verdacht erhärten, will sie hart dagegen vorgehen.

Die Bundesnetzagentur geht dem Verdacht nach, dass Preisspekulationen die kritische Lage bei der Stromversorgung in Deutschland im vergangenen Monat ausgelöst haben könnten. Sie hat dazu eine Untersuchung gestartet. "Wir wollen die Risiken für die Versorgungssicherheit minimieren", sagte am Donnerstag der Vizepräsident der Aufsichtsbehörde, Peter Franke, am Donnerstag.

Am drei Tagen im Juni hatte zeitweise deutlich weniger Strom zur Verfügung gestanden als verbraucht wurde. Die für die Stabilität der Stromversorgung Übertragungsnetzbetreiber sprachen von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...