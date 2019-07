SAMWHA ELECTRIC (KRX:009470), ein auf Elektrolytkondensatoren spezialisierter Hersteller, erweitert sein globales Geschäft, indem er sich auf Forschung, Entwicklung und Marketing konzentriert, um die Kundenbedürfnisse weltweit zu erfüllen.

SAMWHA ELECTRIC (KRX:009470), ein auf Elektrolytkondensatoren spezialisierter Hersteller, erweitert sein globales Geschäft durch die Entwicklung von Elektrolytkondensatoren und Green-Cap (EDLC), die für verschiedene Branchen wie Informationstechnologie, 5G-Telekommunikation, umweltfreundliche Autos, medizinische Geräte, LEDs, Roboter, IoT, Windkraft, Solarenergie und ESS unverzichtbar sind. Insbesondere hat das Unternehmen leitfähige Polymer-Hybrid-Elektrolytkondensatoren für die Automobilelektronik und 5G-Kommunikationsgeräte auf den Markt gebracht, da 150?-beständige Produkte mit hoher Zuverlässigkeit in beiden Branchen benötigt werden. Produkte und Lösungen von SAMWHA ELECTRIC (Grafik: Business Wire)

In Verbindung mit dem steigenden Bedarf an hochwertigen, umweltfreundlichen Produkten erweitert das Unternehmen aktiv sein Geschäft und entwickelt Elektrolytkondensatoren und Green-Cap (EDLC), die für verschiedene Branchen wie Informationstechnologie, 5G-Telekommunikation, umweltfreundliche Autos, medizinische Geräte, LED, Roboter, IoT, Windkraft, Solarenergie und ESS unerlässlich sind.

Insbesondere hat das Unternehmen leitfähige Polymer-Hybrid-Elektrolytkondensatoren für die Automobilelektronik und 5G-Kommunikationsgeräte auf den Markt gebracht, da 150?-beständige Produkte mit hoher Zuverlässigkeit in beiden Branchen benötigt werden.

Produkte von SAMWHA ELECTRIC

Aluminium-Elektrolytkondensator: Radial, SMD, Snap-in, Lasche, Schraubverbindung

EDLC (Electric Double Layer Capacitor; elektrischer Doppelschichtkondensator): Radial, Snap-in, Axialtyp und Modul

Leitfähiger Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator: Radial, SMD-Typ

Hauptanwendungen

Haushaltsgeräte: Für hohe Wechselstrombelastbarkeit, Miniaturisierung und lange Lebensdauer

Solarstrom-Wechselrichter: Für Hochspannung, große Kapazität und hohe Wechselstrombelastbarkeit

Stromversorgungselektronik: Für große Kapazitäten, hohe Strombelastbarkeit und lange Lebensdauer, für die Energiewirtschaft, das Anlagengeschäft, den Geschäftsbereich Infrastruktur

LED-Beleuchtung: Für ultrahohe Temperaturen, lange Lebensdauer und niedrige Impedanz

Automobilbau: Für Antriebsstrang (ECU, DC/DC-Wandler), für Sicherheit (Bremsen, Airbag, ABS), für Außenbereich (LED-Scheinwerfer)

"Durch Forschung an und Entwicklung von innovativen Technologien für die zukünftige Industrie wird SAMWHA ELECTRIC sich als führendes Unternehmen für elektronische Komponenten in dieser sich schnell verändernden und wettbewerbsintensiven Ära positionieren", so Jong On Park, CEO des Unternehmens.

Weitere Informationen zu SAMWHA ELECTRIC finden Sie unter http://www.samwha.com/electric/

