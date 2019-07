Kurz nach 10 Uhr rauschte die Wirecard-Aktie (WKN: 747206) heute um fast -5% in die Tiefe bis auf 135,20 Euro. Danach kommt es zu einer spektakulären Richtungsänderung. Die Notierungen steigen plötzlich rasant an und klettern in den Mittagstunden sogar in die Gewinnzone.

Dabei gab es heute von Wirecard Nachrichten zur Geschäftsentwicklung. Demzufolge plant die Fintech-Gesellschaft die Konzeption neuer digitaler Zahlungsservices. Kooperationen, die dank der SoftBank-Partnerschaft (wir berichteten) möglich sind, nehmen nun Form an. So unterzeichnete Wirecard, wie heute bekannt gegeben, eine Vereinbarung mit der AUTO1 Group ...

Den vollständigen Artikel lesen ...