San Francisco hat eine "Electric Vehicle Roadmap" veröffentlicht, in der ein komplett emissionsfreier Verkehr in der Stadt bis zum Jahr 2040 angestrebt und Zwischenziele für 2025 und 2030 festgelegt werden. So sollen etwa ab 2030 nur noch elektrische Fahrzeuge neu auf die Straßen San Franciscos kommen. Bereits 2023 sollen zehn Prozent aller großen gewerblichen Parkplätzen mit mehr als 100 Stellplätzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...