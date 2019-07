Nachdem die Aktien der Cannabis-Unternehmen in den vergangenen Wochen massiv unter Druck geraten sind, zeichnet sich in der laufenden Woche eine deutliche Erholungsbewegung ab. Auch am Mittwoch ging es insbesondere bei den Aurora Cannabis und Canopy Growth weiter deutlich nach oben: Aurora ging mit einem Plus von 3,3 Prozent auf 9,68 Kanadische Dollar aus dem Handel an der Heimatbörse in Toronto. Die Aktie von Canopy Growth legte 2,4 Prozent auf 47,69 Kanadische Dollar zu.Aus charttechnischer Sicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...