Mit aktuell knapp 21.100 Punkten notiert der Index noch immer unterhalb der wichtigen Widerstandsmarke von 22.000 Punkten. Zuletzt hat sich die Lage wieder eingetrübt, dabei war die Ausgangsposition nach dem Ausbruch über das Widerstandscluster von 21.650 Punkten bis vor kurzem so schlecht nicht. Ein Belastungsfaktor ist aktuell in der robusten Verfassung des Yen an den Devisenmärkten zu suchen. Unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...