Die Berichtssaison in den USA ist mittlerweile in voller Fahrt. Vor allem die Bankenbranche hat bereits vorgelegt und nun lässt sich der Tech-Sektor in die Bücher blicken. Wie steht es um Netflix, IBM und Co.? Wird der Druck auf Netflix wirklich immer größer? Eine Einschätzung von Roland Hirschmüller, Baader Bank, bei Börse Stuttgart TV.