Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet nach einem Zwischenbericht von 1000 auf 1060 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Geschäftsjahr 2019/20 dürften die Ticketpreise steigen, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grund seien geringere Kapazitäten durch die Verzögerungen bei der Auslieferung der 737 Max von Boeing. Ab dem Geschäftsjahr 2020/21 dürfte der Billigflieger zudem die Kosten besser in den Griff bekommen./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2019 / 11:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2019 / 11:51 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0073 2019-07-18/14:56

ISIN: GB00B7KR2P84