Berlin (pta024/18.07.2019/14:30) - Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung Herbawi GmbH schlägt den Anleihegläubigern eine Verlängerung der Anleihelaufzeit und eine Anpassung der Verzinsung vor. Berlin, 18. Juli 2019 - Die Herbawi GmbH ("Emittentin") wird die Gläubiger der 7,75 Prozent Unternehmensanleihe 2014/2019 (WKN A12T6J2; ISIN DE000A12T6J2) zu einer Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung nach § 18 SchVG im Zeitraum von Mittwoch, 07. August 2019 um 0:00 Uhr (MEZ) bis Freitag, 09. August 2019 um 24:00 Uhr (MEZ) auffordern ("Abstimmung ohne Versammlung"). Die Emittentin wird vorschlagen, dass die Anleihegläubiger in der Abstimmung ohne Versammlung eine Verlängerung der Laufzeit um 2 Jahre und eine Reduzierung der Verzinsung von nominal 7,75 Prozent auf 6,00 Prozent p.a. beschließen. Nach der bereits erfolgten Realisierung diverser Maßnahmen einer operativen und finanziellen Sanierung hat sich die Ertragssituation wieder verbessert, dennoch möchte die Emittentin durch diese Änderungen der Anleihebedingungen verhindern, dass eine sofortige Refinanzierung notwendig wird.



Kontakt Herbawi GmbH



Aussender: Herbawi GmbH



ISIN(s): DE000A12T6J2 (Anleihe)



