Heidelberg (pta025/18.07.2019/14:45) - Youbisheng Green Paper AG ("YAG"), Heidelberg, ISIN DE000A2BPG14 und ISIN DE000A2LQUJ6: Der Aufsichtsrat der YAG hat zwei weitere, von Altech Chemicals Limited ("Altech") nominierte Vorstände bestellt. Die beiden neuen Vorstände, Herr Iggy Tan und Herr Uwe Ahrens, habe heute Ihre Bestellung angenommen. Das dritte Vorstandsmitglied bleibt Herr Hansjoerg Plaggemars.



Die Bestellung der beiden neuen Vorstände ist vor dem Hintergrund des gestern unterzeichneten Optionsvertrags mit Altech und Altech Chemicals Australia PTY LTD ("Altech Australia") geschehen, welcher es der Gesellschaft erlaubt, bis zu 49% der Anteile an dem hochreinen Alumina Projekt ("HPA") der Altech Australia für USUSD 100 Mio. zu erwerben.



In der gestrigen Hauptversammlung der YAG wurden unter anderem die Umfirmierung der YAG in Altech Advanced Materials AG sowie eine Kapitalerhöhung von bis zu 63.102.080 EUR und die Erweiterung des Aufsichtsrats auf fünf Mitglieder von den Aktionären beschlossen. Ein Kandidat von Altech, Herr Dieter Rosenthal, wurde durch die Hauptversammlung bereits in den Aufsichtsrat der YAG gewählt. Es ist geplant, zu gegebener Zeit bis zu zwei weitere Kandidaten von Altech in den Aufsichtsrat der YAG aufzunehmen.



Mit der Bestellung der weiteren Vorstände sowie den Beschlüssen der gestrigen Hauptversammlung wurden verschiedene der aufschiebenden Bedingungen des Optionsvertrages für das HPA Projekt erfüllt.



Die Abstimmungsergebnisse der gestrigen Hauptversammlung sowie eine Präsentation zu Altech's HPA Projekt sind auf der Webseite der Gesellschaft unter http://youbisheng.de/wp/ veröffentlich.



Youbisheng Green Paper AG: Two further board members nominated by Altech appointed



Youbisheng Green Paper AG ("YAG"), Heidelberg, ISIN DE000A2BPG14 and ISIN DE000A2LQUJ6: The Supervisory Board of YAG has appointed two more board members nominated by Altech Chemicals Limited ("Altech"). The two new board members, Mr. Iggy Tan and Mr. Uwe Ahrens, accepted their appointment today. The third member of the management board remains Mr. Hansjoerg Plaggemars.



The appointment of the two new board members happened in light of the option agreement with Altech and Altech Chemicals Australia PTY LTD ("Altech Australia") concluded yesterday, which allows the Company to acquire up to 49% of Altech's high purity alumina project ("HPA ") for US USD 100 million.



At YAG's extraordinary general meeting yesterday, the shareholders also elected to rename YAG tp Altech Advanced Materials AG, increase its share capital by up to EUR 63,102,080 and expand the supervisory board to five members. Already one nominee of Altech, Mr. Dieter Rosenthal, was elected to the supervisory board of the YAG by the general meeting. It is planned to add two more Altech candidates to the YAG Supervisory Board in due course.



With the appointment of the two further management board members and the resolutions of yesterday's extraordinary general meeting, various of the conditions precedent of the option agreement for the HPA project were fulfilled.



The voting results of yesterday's extraordinary general meeting as well as a presentation on Altech's HPA project can be found on the company's website at http://youbisheng.de/wp/.



