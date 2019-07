Die Analysesoftware für Netzwerkkameras maskiert Personen in Videostreams mit bis zu voller Bildrate in Echtzeit. Dabei werden aktuelle Datenschutzvorschriften sowie -bestimmungen berücksichtigt. Das »Axis Live Privacy Shield« eignet sich für die Anwendung in verschiedenen Einsatzgebieten wie Firmengebäuden, öffentlichen Plätzen, Logistikbetrieben oder dem Handel.

Personen werden transparent

Dazu vergleicht die Software eine Live-Kameraansicht mit einer eingelernten Hintergrundszene und wendet auf selbst definierte Bereiche eine detaillierte und dynamische, transparente Maske an. Personen und Objekte in Bewegung erscheinen als Transparenzen auf dem erfassten Hintergrund. Der gesamte Vorgang ...

