PII finden + klassifizieren + korrigieren + maskieren + entfernen: Lokaler & LAN-weiter Schutz + Generierung von Protokollen!

Babenhausen 08.08.2019 08:40

Dark Data:

Bis zu 90% der gesammelten oder generierten Unternehmensdaten bleiben in unstrukturierten Dateien oder sogenannten "Dark Data Repositories" verborgen. Um das rechtliche, finanzielle und Reputationsrisiko der Offenlegung personenbezogener Daten (PII) in diesen oft obskuren Dateien zu minimieren und Datenschutzgesetze wie GDPR einzuhalten, benötigen Sie die stärkste Software.

[url=https://www.jet-software.com/en/darkshield-english/]DarkShield[/url] stellt einen Durchbruch in den Bereichen unstrukturierte Datenmaskierungstechnologie, Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Erschwinglichkeit dar. [url=https://www.jet-software.com/en/darkshield-english/]DarkShield[/url] konsolidiert (+ multi-thread) die Suche, Extraktion, Korrektur und Berichterstattung von PII in verschiedenen Dateiformaten und Ordnern in Ihrem Netzwerk. [url=https://www.jet-software.com/en/darkshield-english/]DarkShield[/url] kombiniert bewährte Suchtechnologien, Datenmaskierung und Eclipse™ zu einer einzigen benutzerfreundlichen Oberfläche, um alles auf einmal oder in geplanten Schritten auszuführen.

So halten Sie die strengen internen Regeln, mit Datenschutzgesetzen und Grundverordnungen ein!

Über uns:

Seit über 40 Jahren nutzen weltweit Kunden wie die NASA, American Airlines, Walt Disney, COMCAST, Universal Music, Reuters, das Kraftfahrtbundesamt, das Bundeskriminalamt, die Bundesagentur für Arbeit, Rolex, Lufthansa, BMW, VW, ... unsere Software-Lösungen für Datenmanagement und Datenschutz! Zusätzlich finden Sie [url=https://www.jet-software.com/en/references/]hier[/url] eine Referenzen-Auswahl.

JET-Software entwickelt und vertreibt seit 1986 Software für die Datenverarbeitung für gängige Betriebssysteme wie BS2000/OSD, z/OS, z/VSE, UNIX & Derivate, Linux und Windows. Benötigte Portierungen werden bei Bedarf realisiert.

Wir unterstützen weltweit über 20.000 Installationen. Zu unseren langjährigen Referenzen zählen deutsche Bundes- und Landesbehörden, Sozial- und Privatversicherungen, Landes-, Privat- und Großbanken, nationale und internationale Dienstleister, der Mittelstand sowie Großunternehmen.

