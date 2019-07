Eine Befragung im Elektrohandwerk, die vor Kurzem von der Unternehmensberatung Heckner initiiert und gemeinsam mit der Zeitschrift »de« durchgeführt wurde, untersuchte, in welchen Geschäftsprozessen die teilnehmenden Elektrohandwerksbetriebe sich bereits mit der Digitalisierung beschäftigen. Außerdem wurden sie befragt, wie sie den Bedarf und die Notwendigkeit sehen, die Digitalisierung in ihrem eigenen Unternehmen voranzutreiben, und in welchen Unternehmensbereichen Prozesse und Aufgaben nicht analog, sondern digital bearbeitet werden. Die Teilnehmer konnten zu verschiedenen Themenkreisen ihre Einstellung zur Digitalisierung mitteilen.

Gesteigerte Affinität

Die Umfrage gliederte sich in 23 Themenbereiche. Die Befragungsteilnehmer konnten sich für eine von vier Antwortkategorien bei jeder genannten Vorgabe entscheiden (Bild 1):

machen wir und ist sehr wichtig (grün)

machen wir, ist aber nicht wichtig (gelb)

machen wir nicht, wäre aber wichtig (pink)

machen wir nicht und ist auch nicht wichtig (schwarz).

Jeder Leser kann sich jetzt selbst ein Bild davon machen, wie sich das deutsche Elektrohandwerk mit der Digitalisierung dieser Prozesse befasst. Eine Einschränkung ist allerdings an dieser Stelle vorzunehmen. Unter den knapp 200 Befragten war der Anteil der Elektrohandwerker, die sich für das Thema Digitalisierung interessieren, sicherlich sehr hoch. Die Umfrage zeigt demnach die Ergebnisse von Unternehmen, die sich bereits mit der Effizienzsteigerung des Unternehmens und der Digitalisierung von Prozessen beschäftigen.

Deshalb glauben wir, dass der Anteil der Unternehmen, die die Antwort »machen wir und ist sehr wichtig« gegeben haben, in unserer Umfrage höher ist als im Durchschnitt ...

