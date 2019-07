Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Reckitt Benckiser von 8000 auf 7900 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Jeremy Fialko in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison nach dem ersten Halbjahr der Konsumgüterbranche. In vielen Fällen brauche es im zweiten Halbjahr eine deutliche Steigerung, um die Jahresziele noch zu erreichen. Bei den Briten seien die Vergleichswerte aus dem Vorjahr für das zweite Halbjahr recht niedrig. Das gesunkene Kursziel resultiert aus der Milliardenzahlung nach der Einigung mit den US-Behörden wegen verbotener Marketingmethoden für das Kombinationspräparat Suboxone Film./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2019 / 06:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

