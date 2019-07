Fabasoft, ein führender europäischer Anbieter von Cloud-Lösungen, wurde von Forrester eingeladen, an der unabhängigen Evaluierung der "The Forrester New Wave: Cloud Content Platforms Multitenant SaaS, Q3 2019"* teilzunehmen. Nach Abschluss der Evaluierung wurde Fabasoft als ein "Strong Performer" positioniert.

Das Forschungs- und Beratungsunternehmen Forrester Research Inc. bewertete 13 Top-Cloud Content Plattformen anhand 10 transparenter Kriterien in Bezug auf Leistungsumfang, Strategie und Marktpräsenz. Der Bericht basiert auf der Analyse von Daten aus Produktpräsentationen, Befragungen und Kundeninterviews.

"Wir sind stolz darauf, dass wir mit der Fabasoft Cloud in dieser neuen Wave als ein Strong Performer von einem führenden internationalen Analystenhaus positioniert wurden", sagt Andreas Dangl, Business Unit Executive Cloud Services bei Fabasoft. "Besonders freut uns, dass Fabasoft der einzige europäische Cloud-Anbieter in dem Bereich der "Strong Performer" ist. Damit wird für uns deutlich: Die Fabasoft Cloud ist die beste Digitalisierungsplattform für große und internationale Konzerne. Wir sehen die Positionierung in der Forrester New Wave als eine weitere Bestätigung und Entscheidungshilfe für Unternehmen bei ihren Digitalisierungsvorhaben auf Fabasoft zu setzen."

Bei der Forrester New Wave handelt es sich um eine unabhängige und objektive Bewertung ausgewählter Top-Anbieter zu einem aktuellen IT-Lösungsbereich.

Jetzt downloaden: The Forrester New Wave: Cloud Content Platforms Multitenant SaaS, Q3 2019

*Forrester Research, Inc. "The Forrester New Wave: Cloud Content Platforms Multitenant SaaS, Q3 2019", Cheryl McKinnon mit Daniel Hong und Caleb Ewald.

In der Fabasoft Cloud gestalten Unternehmen ihre Geschäftsprozesse und bearbeiten digitale Inhalte über Organisationen, IT-Infrastrukturen und Länder hinweg. Die sofort einsetzbaren Lösungen und skalierbaren Anwendungen in der Fabasoft Cloud ermöglichen Organisationen, ihren Fokus wieder auf die Endkunden zu richten und damit erfolgreich die digitale Transformation voranzutreiben. Industrieunternehmen schätzen die Vorteile der Fabasoft Cloud beispielsweise bei der Abwicklung von Großprojekten und Umsetzung von Prozessen im Dokumentations- und Produktmanagement. Funktionalitäten, wie modellier- und automatisierbare Workflows, klare Berechtigungs- und Rollenmodelle, transparente Versionierung, automatische Synchronisierung und mobile Nutzung erleichtern die Zusammenarbeit und sorgen für lückenlose Transparenz.

Über Fabasoft

Fabasoft zählt zu den führenden Softwareproduktunternehmen und Cloud-Dienstleistern für digitale Dokumentenlenkung sowie elektronisches Dokumenten-, Prozess- und Aktenmanagement in Europa. Zahlreiche prominente Privatunternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand vertrauen seit mehr als drei Jahrzehnten auf die Qualität und Erfahrung von Fabasoft.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190718005502/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Ulrike Kogler

T: +43 732 606162-0

E: ulrike.kogler@fabasoft.com