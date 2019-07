US-Präsident Donald Trump hat in einem Tweet Krptowährungen kritisiert, was den Bitcoin und auch den Hot Stock Bitcoin Group belastet. Wir haben bei Bitcoin.de-Gründer Oliver Flaskämper nachgefragt: Kann man in diesem volatilen Umfeld erneut ein Rekordergebnis einfahren? Die Antwort: "Erst mal hat uns Herr Trump ja ordentlich in die Suppe gespuckt. Ich denke die Katerstimmung hält nicht lange an, aber wenn Trump noch mal mit einem Tweet nachlegt, könnte die aktuelle Rallye erst mal eine Pause einlegen. ...

