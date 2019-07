init innovation in traffic systems SE: Vorläufige Zahlen: init übertrifft bereits zum Halbjahr das für das Gesamtjahr 2019 geplante Ergebnis DGAP-Ad-hoc: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Halbjahresergebnis init innovation in traffic systems SE: Vorläufige Zahlen: init übertrifft bereits zum Halbjahr das für das Gesamtjahr 2019 geplante Ergebnis 18.07.2019 / 16:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Karlsruhe, 18. Juli 2019. Die init innovation in traffic systems SE hat nach einem starken zweiten Quartal das für das Gesamtjahr 2019 gesetzte Ergebnisziel (EBIT) bereits übertroffen. Nach vorläufigen Zahlen erreicht das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) zum 30. Juni 2019 rund 8 Mio. Euro (1. Halbjahr 2018: 1,1 Mio. Euro). Bislang ging der Vorstand für das Gesamtjahr von einem Zielwert von 7,5 Mio. Euro aus. Der Halbjahresumsatz beläuft sich auf rund 77 Mio. Euro (1. Halbjahr 2018: 59,3 Mio. Euro) und liegt damit fast 30 Prozent über dem Vorjahreswert. Im Umsatzzuwachs spiegeln sich zum einen höhere Nachbestellungen als erwartet wider, zum anderen konnten bei einigen Projekten schneller als geplant Umsätze erwirtschaftet werden. Auf der Ergebnisseite wirken sich zudem die ergriffenen Maßnahmen zur Effizienzsteigerung in den Tochtergesellschaften positiv aus. Darüber hinaus verzeichnet der Bereich E-Ticketing hohe Zuwächse und trug stärker als erwartet zum Ergebnis bei. Im zweiten Quartal hielt auch der Rekordauftragseingang weiter an und erreichte für das erste Halbjahr einen Wert von 114 Mio. Euro (1. Halbjahr 2018: 73 Mio. Euro). Im Zusammenhang mit der Erstellung des Halbjahresfinanzberichts wird der Vorstand die Umsatz- und Ergebnisprognose aktualisieren und anheben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Umsatz und Ergebnis in diesem ersten Halbjahr außergewöhnlich gut waren. Der Halbjahresfinanzbericht wird am 8. August veröffentlicht. Kontakt: Mitteilende Person: Simone Fritz Investor Relations ir@initse.com 18.07.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: init innovation in traffic systems SE Käppelestraße 4-10 76131 Karlsruhe Deutschland Telefon: +49 (0)721 6100 0 Fax: +49 (0)721 6100 399 E-Mail: ir@initse.com Internet: www.initse.com ISIN: DE0005759807 WKN: 575980 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 843499 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 843499 18.07.2019 CET/CEST ISIN DE0005759807 AXC0235 2019-07-18/16:56