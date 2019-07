Unterföhring (ots) - Schwindelfrei in Österreich und mit kühlem Kopf durch den Großstadtdschungel Bangkoks: Acht Bewerber kämpfen weiterhin um einen Traumjob in Jochen Schweizers Unternehmensgruppe. ProSieben strahlt an den kommenden Dienstagen, 23. Juli und 30. Juli, die Reality-Show "Der Traumjob - bei Jochen Schweizer" in Doppelfolgen aus.



"Unser Programm 'Der Traumjob' hat leider nicht das ganz große Publikum gefunden - und trotzdem allein mit der zweiten Folge 400.000 junge Fans angesprochen. Für diese Zuschauer zeigen wir das Programm an den nächsten beiden Dienstagen in Doppelfolgen." sagt Senderchef Daniel Rosemann.



In der kommenden Woche müssen die Bewerber in der dritten Folge der Reality-Show (20:15 Uhr) bei einer Business-Challenge vor alpiner Kulisse in Österreich ihre Kreativität unter Beweis stellen. Im Anschluss reisen die Bewerber nach Bangkok, wo sie u.a. bei einer Street-Food-Challenge Organisationstalent beweisen müssen (Folge 4, 22:30 Uhr). Ob Jochen Schweizer einen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin findet, zeigt ProSieben am Dienstag, 30. Juli. (Folge 5: 20:15 Uhr, Finale: 22:25 Uhr).



