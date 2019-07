ADLER Real Estate AG: Transaktion eigene Aktien DGAP-Ad-hoc: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien ADLER Real Estate AG: Transaktion eigene Aktien 18.07.2019 / 16:59 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ADLER Real Estate AG Berlin ISIN: DE0005008007 WKN: 500800 Veröffentlichung von Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Der Vorstand der ADLER Real Estate AG, Berlin ("Gesellschaft"), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, insgesamt 980.000 eigene Aktien aus dem Bestand der Gesellschaft zum Preis von EUR 14,50 je Aktie als teilweise Gegenleistung für den Erwerb eines Immobilienportfolios auf die Verkäuferin zu übertragen. Der gesamte Kaufpreis für das Portfolio betrug EUR 20,6 Millionen. Der Rest wird in bar gezahlt. ADLER Real Estate AG Der Vorstand 18.07.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ADLER Real Estate AG Joachimsthaler Straße 34 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 398 018 10 Fax: +49 30 639 61 92 28 E-Mail: info@adler-ag.com Internet: www.adler-ag.com ISIN: DE0005008007, XS1211417362, DE000A1R1A42, DE000A11QF02 WKN: 500800, A14J3Z, A1R1A4, A11QF0 Indizes: SDAX, GPR General Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 843505 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 843505 18.07.2019 CET/CEST ISIN DE0005008007 XS1211417362 DE000A1R1A42 DE000A11QF02 AXC0236 2019-07-18/16:59