Trotz anhaltend positivem Newsflow bleibt die Wirecard-Aktie unter Druck. Am Donnerstagvormittag ist sie kurzzeitig um fast fünf Prozent abgesackt, konnte einen Teil der Verluste jedoch zügig wieder ausgleichen. Ein nachhaltiger Rückfall unter die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie konnte so gerade noch abgewendet werden.Schrecksekunde für die Wirecard-Aktionäre: Am Donnerstagvormittag hat die Aktie ihre Korrektur plötzlich beschleunigt und ist kurz nach zehn Uhr innerhalb von wenigen Minuten ...

