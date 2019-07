Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag ist ein neuer ETC von BNP Paribas Easy auf Xetra und dem Frankfurter Parkett handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der RICI Enhanced Energy (ER) Index EUR HEDGE ETC (ISIN DE000PZ9REE0/ WKN PZ9REE) biete Anlegern die Möglichkeit, sich an der Wertentwicklung eines Rohstoffkorbes aus dem Energiebereich zu beteiligen. Der Referenzindex umfasse die sechs Rohstoffe Rohöl, Brent Rohöl, Benzin, Erdgas, Heizöl sowie Gasöl. ...

