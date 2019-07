Die Finanzierung ermöglicht es dem Kreditnehmer, ein 12-stöckiges Apartmenthaus mit verkaufsfähigen Luxus-Wohnungen mit knapp 27.000 Quadratmetern Wohnfläche zu errichten

NEW YORK, July 18, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Madison Realty Capital hat ein Baudarlehen in Höhe von 225 Millionen US-Dollar für The Residences at Mandarin Oriental, Boca Raton, einen geplanten 12-stöckigen Wohnturm mit rund 54.000 Quadratmetern Luxus-Wohnflächen in Boca Raton, Florida, bereitgestellt.

Die Finanzierung wird es dem Eigentümer/Bauherrn Penn-Florida Companies ermöglichen, den 12-stöckigen Luxus-Wohnturm mit verkaufsfähigen Luxus-Wohnungen mit knapp 27.000 Quadratmetern Wohnfläche und zusätzlichen 2.000 Quadratmetern Fläche für Einzelhandelsgeschäfte fertigzustellen. Dies wird der dritte und letzte Turm im 185.000 Quadratmeter großen Via Mizner Resort sein, einer weltbekannten Urlaubshotelanlage im Herzen der international anerkannten Gemeinde in Südost-Florida.

Der Bau des Wohnturms begann vor einigen Monaten zusammen mit dem neuen Mandarin Oriental Hotel mit seinen 164 Zimmern, das den Eigentümern der Eigentumswohnungen einen unvergleichlichen Zugang zum Hotel und dem umfangreichen Ausstattungspaket der Via Mizner bieten wird.

Das Apartmenthaus wird sich einer wachsenden Liste von fast 20 bestehenden und geplanten oder im Bau befindlichen Immobilien der Marke The Residences at Mandarin Oriental auf der ganzen Welt - von Bali über Bangkok und Moskau bis München - anschließen und gleichzeitig der Boca Raton Community ein einzigartiges Produkt geben, das bereits gut angenommen wurde und bedeutende Vorverkaufsaktivitäten verzeichnet, die von internationalem Interesse gekennzeichnet sind.

"Die bedeutende Vorverkaufstätigkeit, der Hauptsponsor und das limitierte Produkt dieser Art auf dem Markt von Boca Raton machten diese Finanzierungsmöglichkeit besonders attraktiv", sagte Josh Zegen, Mitbegründer und Managing Principal von Madison Realty Capital. "Dies war eine Gelegenheit, sich an einem Projekt zu beteiligen, das sich in Bezug auf Planung und Bautätigkeit bereits in Entwicklung befindet. Darüber hinaus freuen wir uns, Teil eines wachsenden globalen Netzwerks von hoch angesehenen Produkten der Marke The Residences at Mandarin Oriental zu werden, die dazu beitragen werden, Madison Realty Capital als Kreditgeber mit Fähigkeiten, die sich über den ganzen Globus erstrecken, weiter zu etablieren."

Die Residences at Mandarin Oriental, Boca Raton, bieten eine Kollektion von 92 benutzerdefinierten Eigentumswohnungen mit atemberaubendem Blick auf das Meer und den Golfplatz. Die Besitzer der Wohnungen erhalten bevorzugten Zugang zum Mandarin Oriental und seiner Fülle an Annehmlichkeiten sowie eine Mitgliedschaft im Via Mizner Golf & City Club, der gerade von der Golf-Ikone Jack Nicklaus gestaltet wird.

Die Residences werden über eine zweistöckige Tiefgarage sowie eine Brücke auf der oberen Ebene, die ein Fitnesscenter, eine Spa und einen Tagungsraum beherbergt, mit dem Mandarin Oriental Hotel verbunden. Neben den Komponenten des Hotels und der Eigentumswohnungen wird die Via Mizner ein Luxus-Apartmentgebäude mit 366 Wohnungen und etwa 5.500 Quadratmetern Einzelhandelsflächen umfassen.

Anthony Orso, President von Newmark Capital Market Strategies, arrangierte die Finanzierung zusammen mit Bill Weber und Henry Stimler von der gleichen Firma.

Über Madison Realty Capital (MRC)

Madison Realty Capital (MRC) ist eine Private-Equity-Gesellschaft für Immobilien mit Sitz in New York City, die sich auf Immobilienfremdkapital und Beteiligungsinvestitionsstrategien konzentriert. Das im Jahr 2004 gegründete Unternehmen MRC hat über 10 Milliarden USD in den Mehrfamilien-, Einzelhandels-, Büro-, Gewerbe- und Hotelsektor investiert. Das Unternehmen verwaltet in den Vereinigten Staaten im Auftrag einer internationalen Investorengruppe Investitionen, die aus überbetrieblichen und öffentlichen Rentenfonds, Staatsfonds, Schenkungen an Universitäten, Stiftungen, Dach-Hedgefonds, Family Offices und von Personen mit hohem Eigenkapital stammen. MRC ist ein voll integriertes Unternehmen mit mehr als 70 Mitarbeitern aus allen Bereichen der Immobilieninvestition, -entwicklung und -verwaltung. Die Fremdkapitalstrategien umfassen Bau- und Akquisitionsdarlehensvergaben, Finanzierungen besonderer Situationen sowie Schuldenübernahmen; zu Immobilien-Beteiligungsstrategien zählen Investitionen der Risikoklassen "Opportunistic" und "Value Added" sowie Neuerrichtungen. Neben weiteren Anerkennungen aus der Branche wurde MRC in der prestigeträchtigen "Power 100"-Liste von Immobilienunternehmen in New York City des Commercial Observer genannt und wird immer wieder als einer der besten Darlehensgeber der Baugewerbebranche angeführt.