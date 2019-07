FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) wird zuversichtlicher für die Bonität von Heidelbergcement. Wie die Agentur mitteilte, hat sie den Ausblick für das Rating des DAX-Konzerns auf positiv von neutral angehoben. Die Bonitätseinstufung selbst wurde mit BBB- bestätigt.

Heidelbergcement profitiere von einem robusten operativen Cashflow und dem Schuldenabbau durch die Verkäufe von Unternehmensteilen. Außerdem würden das immer noch positive, wenn auch verlangsamte, Wirtschaftswachstum in den USA und Europa, das gute Preisumfeld in den meisten Ländern und die Stabilisierung der Verlangsamung in Südostasien dem Baustoffhersteller zugutekommen.

S&P kann sich eine Hochstufung vorstellen, wenn das Verhältnis von FFO zu Verschuldung 2019 rund 25 Prozent erreicht, im folgenden Jahr über diesen Wert steigt und die bereinigte EBITDA-Marge mindestens auf dem aktuellen Niveau bleibt.

July 18, 2019

