Der Streaminganbieter Netflix gerät ins Straucheln. Die ungewohnte Schwäche lässt die erfolgsverwöhnten Anteilseigner des Medienkonzerns in Scharen fliehen. Am Tag nach Vorlage durchwachsener Zahlen zum zurückliegenden Quartal zählt die Aktie zu den schwächsten Titeln an der Wall Street. Der Erfolgshit "Stranger Things" - eine Gruselserie - wird so auch zum Programm für Aktionäre der Gesellschaft.Für die Gruselserie "Stranger Things" erhält Netflix derzeit viel Zuspruch, das kann vom jüngsten Quartalsbericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...