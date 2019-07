SHS VIVEON AG: Geschäftsentwicklung der ersten sechs Monate 2019 DGAP-News: SHS VIVEON AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognoseänderung SHS VIVEON AG: Geschäftsentwicklung der ersten sechs Monate 2019 18.07.2019 / 17:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 18. Juli 2019 - Die SHS VIVEON AG - Anbieter von Risiko- und Kreditmanagement-Lösungen im B2B- und B2C-Bereich - veröffentlicht heute ihre Ergebnisse für das abgelaufene erste Halbjahr 2019 und hebt ihre Prognose für EBITDA und Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr 2019 an. Der SHS VIVEON Konzern erzielte im ersten Halbjahr 2019 Umsatzerlöse von 5,942 Mio. EUR sowie eine Gesamtleistung in Höhe von 5,812 Mio. EUR und liegt damit im Plan. Die zum Beginn des Geschäftsjahres kommunizierte Prognose für den Gesamtumsatz 2019 mit über 12 Mio. EUR wird bestätigt, trotz des für 2019 wegfallenden Umsatzbeitrages von 630 TEUR aus dem in 2018 aufgegebenen Geschäftsbereiches Omni-Channel. Der vergleichbare Umsatz 2018 (ohne Omni-Channel) lag bei 11,41 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) liegt im ersten Halbjahr 2019 bei 589 TEUR. Die EBITDA-Marge auf Basis der Gesamtleistung steigt auf 10,1% und übertrifft damit zum Halbjahr 2019 deutlich die zum Jahresbeginn kommunizierte Prognose einer EBITDA-Marge im mittleren einstelligen Prozentbereich. Dieser Anstieg basiert auf über die Planung hinaus konsequent fortgeführten Kostensenkungsmaßnahmen sowie auf Margenoptimierungen im Projektgeschäft. Einen weiteren positiven Effekt hatte die erzielte Vereinbarung mit der mVISE AG zum dritten Earn-out-Beitrag aus der Teilbetriebsveräußerung von 2017. Die Prognose der EBITDA Marge für das Gesamtjahr 2019 für den SHS VIVEON Konzern wird somit vor dem Hintergrund eines ähnlich positiven Geschäftsverlaufs im zweiten Halbjahr deutlich auf 10% bis 11% angehoben. Die Prognose des Jahresergebnisses mit einem erwarteten Jahresgewinn nach Steuern wird auf einen unteren bis mittleren sechsstelligen EUR-Betrag angehoben. Die bisherige Prognose ging gegenüber dem Konzern-Fehlbetrag von 360 TEUR in 2018 von einer Ergebnisverbesserung mit einem erwarteten Vorzeichenwechsel in 2019 aus. Das Bestandskundengeschäft ist weiterhin stabil. Das Neukundengeschäft mit bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt 7 Abschlüssen zeigt den avisierten positiven Trend. Der vollständige Halbjahresbericht wird ab dem 14. August 2019 auf der Unternehmenswebsite zum Download verfügbar sein. Der Vorstand der SHS VIVEON AG lädt interessierte Anleger, Analysten und Pressevertreter zu einem Webcast zur Erläuterung des Halbjahresberichts 2019 ein. Der Termin ist der 27. August 2019, 10:00 Uhr. Anmeldungen werden über den Investor Relations Bereich der SHS VIVEON AG Homepage ( www.shs-viveon.com) erbeten. 18.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SHS VIVEON AG Clarita-Bernhard-Str. 27 81249 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 747-257-0 Fax: +49 (0)89 747-257-900 E-Mail: investor.relations@shs-viveon.com Internet: www.shs-viveon.com ISIN: DE000A0XFWK2 WKN: A0XFWK Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 843519 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 843519 18.07.2019 ISIN DE000A0XFWK2 AXC0240 2019-07-18/17:21