Der Abwärtstrend scheint beinahe unaufhaltsam zu sein und die Aktie sinkt immer weiter in die Tiefe. Der Kurs verzeichnet kaum Besserungen der Werte und bleibt wahrscheinlich auch weiterhin schwach. Aus dem Chartbild ist der Abwärtstrend eindeutig herauszulesen und auch die Korrekturen ziehen die Aktie überwiegend in die Tiefe. Der RSI und CCI rutschten allesamt unter die Punktegrenzen und verweilen in dem jeweiligen überverkauften Bereich, was der Aktie zusätzlichen Druck verleiht. Die SSTOC zeigt ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...